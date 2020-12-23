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    Главная / Торги / ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174115Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174115

    Наименование закупки

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.12.2020 17:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Индивидуальный предприниматель "Хасанов Руслан Рафаэлевич"
    Все закупки и тендеры ИП "Хасанов Р.Р."

    Юридический адрес

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Почтовый адрес

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Контактный телефон

    +7 905 361-68-34

    Факс

    +7 8512 61-26-08

    Адрес электронной почты

    hasanov-ruslan@ro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Руслан Рафаэлевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 00:00 GMT +323.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174115Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 414004, г.Астрахань, ул. Софьи Перовской , д.84, кв.112Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приёмка товара по ассортименту. качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИП "Хасанов Р.Р."
    Все закупки и тендеры ИП "Хасанов Р.Р."

    Адрес местонахождения

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аммортизатор передний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Рычаг верхний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Рычаг нижний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "ШРУС внутренний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "ШРУС наружный"

    Кол-во: 2.000

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