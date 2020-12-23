Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата товара производится Покупателем в рублях, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приёмка товара по ассортименту. качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.