Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта

Цена договора и требования к обеспечению

Срок доставки- в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты заключения договора, срок оплаты- в течение 45 календарных дней после поставки

352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "FORD TRANZIT 2014г.в. микроавтобус Z6FXXXESFXDJ54595 Емкость: не менее 80 Аh Пусковой ток: не менее 700 А Полярность: обратная Размер:315/175/175" Кол-во: 2.000

"Позиция 2" "TOYOTA HIACE 2008г.в. микроавтобус JTFSX23P306043390 Емкость: не менее 75 Аh Пусковой ток: не менее 630 А Полярность: прямая Размер:270/173/222" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "KIA MOHAVE 2014г.в. джип XWEKN814DF002854 Емкость: не менее 90 Аh Пусковой ток: не менее 750 А Полярность: обратная Размер: 306/173/220" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "FIAT DOBLO 2011г.в. легковой XU3223000BZ310742 Емкость: не менее 63 Аh Пусковой ток: не менее 610 А Полярность: обратная Размер: 242/175/190" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "TOYOTA VERSO 2010г.в. легковой NMTDG26R20R014752 Емкость: не менее 70 Аh Пусковой ток: не менее 630 А Полярность: обратная Размер: 261/175/220" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "RENAULT DUSTER 2014г.в. легковой X7LH9RDJN49354995 Емкость: не менее 70 Аh Пусковой ток: не менее 650 А Полярность: обратная Размер: 278/175/190" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "ПАЗ 32053 2016г.в. автобус XIM3205BOG0003390 Емкость: не менее 90 Аh Пусковой ток: не менее 780 А Полярность: прямая Размер: 353/175/190" Кол-во: 1.000