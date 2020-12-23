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Наименование закупки
Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
19.12.2020 14:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
Почтовый адрес
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
Контактный телефон
+7 86167 9-04-27
Факс
Адрес электронной почты
mts@ok-orbita.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князева Надежда Рамизовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 11:00 GMT +323.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174109Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка, ул. Приморская, д. 18, лит. А, оф. 1. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок доставки- в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты заключения договора, срок оплаты- в течение 45 календарных дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ОК"ОРБИТА"
Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"
Адрес местонахождения
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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