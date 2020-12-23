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    Главная / Торги / Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта

    Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174109Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174109

    Наименование закупки

    Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    19.12.2020 14:06

    Документация процедуры

    Шаблон_Договор_разовый_ОК_Орбита_для_ЭТП_ГПБ__20__45_кал._.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОРБИТА"
    Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"

    Юридический адрес

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Почтовый адрес

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-04-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    mts@ok-orbita.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Князева Надежда Рамизовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 11:00 GMT +323.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174109Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумуляторные батареи для оснащения средств транспорта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка, ул. Приморская, д. 18, лит. А, оф. 1. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок доставки- в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты заключения договора, срок оплаты- в течение 45 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ОК"ОРБИТА"
    Все закупки и тендеры АО "ОК"ОРБИТА"

    Адрес местонахождения

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    352840, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ23, Р-Н ТУАПСИНСКИЙ, С ОЛЬГИНКА, УЛ ПРИМОРСКАЯ, ДОМ 18, ЛИТЕР А, ОФИС 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "FORD TRANZIT 2014г.в. микроавтобус Z6FXXXESFXDJ54595 Емкость: не менее 80 Аh Пусковой ток: не менее 700 А Полярность: обратная Размер:315/175/175"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "TOYOTA HIACE 2008г.в. микроавтобус JTFSX23P306043390 Емкость: не менее 75 Аh Пусковой ток: не менее 630 А Полярность: прямая Размер:270/173/222"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "KIA MOHAVE 2014г.в. джип XWEKN814DF002854 Емкость: не менее 90 Аh Пусковой ток: не менее 750 А Полярность: обратная Размер: 306/173/220"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "FIAT DOBLO 2011г.в. легковой XU3223000BZ310742 Емкость: не менее 63 Аh Пусковой ток: не менее 610 А Полярность: обратная Размер: 242/175/190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "TOYOTA VERSO 2010г.в. легковой NMTDG26R20R014752 Емкость: не менее 70 Аh Пусковой ток: не менее 630 А Полярность: обратная Размер: 261/175/220"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "RENAULT DUSTER 2014г.в. легковой X7LH9RDJN49354995 Емкость: не менее 70 Аh Пусковой ток: не менее 650 А Полярность: обратная Размер: 278/175/190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "ПАЗ 32053 2016г.в. автобус XIM3205BOG0003390 Емкость: не менее 90 Аh Пусковой ток: не менее 780 А Полярность: прямая Размер: 353/175/190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "ГАЗ-САЗ-2505-10 2011г.в. самосвалХ3Е25051080000262 Емкость: не менее 90 Аh Пусковой ток: не менее 780 А Полярность: прямая Размер: 353/175/190"

    Кол-во: 2.000

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