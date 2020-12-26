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Наименование закупки
Поставка приборов пожарных и прочие для ГТЭС Чаяндинская
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
19.12.2020 10:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-13-68
Адрес электронной почты
Guseva.OVa@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Ольга Валерьевна
Место рассмотрения заявок
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов пожарных и прочие для ГТЭС Чаяндинская
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2020 04:00 GMT +326.12.2020 04:0026.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174099Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2020 04:00 GMT +326.12.2020 04:0026.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174099Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Предмет договора
Поставка приборов пожарных и прочие для ГТЭС Чаяндинская
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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