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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка приборов пожарной и охранной сигнализации (20211619)

    ТГСтаврополь Поставка приборов пожарной и охранной сигнализации (20211619)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174095Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174095

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка приборов пожарной и охранной сигнализации (20211619)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 20:53

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020__5_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка приборов пожарной и охранной сигнализации (20211619)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174095Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка приборов пожарной и охранной сигнализации (20211619)

    Начальная цена

    120 818,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Версет-GSM 09 ВМ GSM-охраны и GSM-управления 110-250В 12ВА -40…+55"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Версет-GSM 03 ВМ GSM-охраны и GSM-управления 110-250В 12ВА -40…+55"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Прибор Приемник на один объект Риф Стринг RS-200R -20…+40 160х110х32ММ Альтоника"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Прибор Прибор объектовый Риф Стринг RS-200TP 5 шлейфов 12В -20…+50 160х110х32ММ без считывателя Альтоника"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Оповещатель комбинированный свето-звуковой УСС-1-12 (УСС-М-12) 12В 95ДБ красный IP41 -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС Спецавтоматика"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 А2П (1) пластик IP44 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 30ММ 0.0001-0.1А без защитного рукава"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Эридан ИП535 -07е-А КВБ12 ЗГ 8-28В IP66/IР67 -60...+85ГРАД ЦЕЛЬС 1ExdmIICT6 1КГ ТУ 4371-006-43082497-04"

    Кол-во: 8.000

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