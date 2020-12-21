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    Главная / Торги / Срочно_телефоны в Нижний Новгород

    Срочно_телефоны в Нижний Новгород

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 16:0021.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174092Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174092

    Наименование закупки

    Срочно_телефоны в Нижний Новгород

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 18:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (846) 332-76-12

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    mg.storozhenko@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стороженко Маргарита Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочно_телефоны в Нижний Новгород

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 16:00 GMT +321.12.2020 16:0021.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174092Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочно_телефоны в Нижний Новгород

    Начальная цена

    196 333,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Yealink SIP-T21P E2"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 2"

    "Yealink SIP-T46U"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Yealink CP920"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Yealink CP960"

    Кол-во: 1.000

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