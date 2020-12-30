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    Главная / Торги / РТИ

    РТИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174091Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174091

    Наименование закупки

    РТИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 18:05

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Валентина Венадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    РТИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174091Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РТИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, СПБ, Колпино, тер. Ижорских заводов, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 60 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета(воротник) 240(200x240x17) ГОСТ 6678-53"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Манжета армированная 1.2-110х135х12 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Манжета Армированная 140x170x15 TC NBR"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Сальник (манжета армированная) 1.2-35х58х1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Манжета арм. 65X100X10 TC OTP Материал NBR"

    Кол-во: 6.000

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