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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 18:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Контактный телефон
12-351
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Ksenia.Parshakova@arcticspg1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паршакова Ксения Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.12.2020 00:00 GMT +331.12.2020 00:0031.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174090Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 60 дней с даты подписания товарных накладных (ТОРГ-12)/УПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Кол-во: 6.000
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