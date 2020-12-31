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    Главная / Торги / поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)

    поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 00:0031.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174090Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174090

    Наименование закупки

    поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 18:05

    Документация процедуры

    договор_поставки__200208485_v4_.DOCX

    Приложение__1__200208496_v1_.XLSX

    ТЗ_на_поставку_моб._домов_редакция_от_26.11.2020.DOCX

    Общая_информация_претенденту_для_участия_в_запросе_предложений.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    12-351

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    Ksenia.Parshakova@arcticspg1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паршакова Ксения Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.12.2020 00:00 GMT +331.12.2020 00:0031.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174090Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вагон-домов жилых двухместных (6 ШТ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 60 дней с даты подписания товарных накладных (ТОРГ-12)/УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вагон–дом жилой двухместный"

    Кол-во: 6.000

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