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    Главная / Торги / Поставка клапана для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка клапана для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174078Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174078

    Наименование закупки

    Поставка клапана для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 17:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    7-720-38716

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    A.Shubina@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шубина Анна Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174078Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    518 763,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 15 дней (для СМСП). Самовывоз.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан отсечной газовый ОГК сталь 550х365х450ММ АО МПО им. И. Румянцева"

    Кол-во: 1.000

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