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    Главная / Торги / Поставка кресла и кофемашины для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка кресла и кофемашины для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174077Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174077

    Наименование закупки

    Поставка кресла и кофемашины для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 16:03

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кресла и кофемашины для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174077Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кресла и кофемашины для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    28 366,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 13, лит. ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для руководителя Easy Chair 573 AR рециклированная кожа/металл черное Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кофемашина DeLonghi EN85.B Nespresso 0.8Л; ДМ³ 19БАР 1260ВТ черный 210х110х320ММ 901589"

    Кол-во: 1.000

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