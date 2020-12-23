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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка модемов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 16:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+886 3 265 8073
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
d.velichko.rnd@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Величко Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка модемов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174075Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка модемов
Начальная цена
355 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-т Богатяновский спуск, 27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка за счет поставщика.Оплатата в течении 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 90.000
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