www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 15:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3462 77-47-46
Факс
Адрес электронной почты
urist2@gaztorg.org.ru
Ф.И.О. контактного лица
Студенников Владимир Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 22:00 GMT +322.12.2020 22:0022.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174069Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
364 598,72
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д.47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и подписания Акта оказания услуг (выполнении работ), по форме, прилагаемой к Договору. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта об оказании услуг обязуется рассмотреть его, подписать и один экземпляр возвратить в адрес Исполнителя, либо направить письменный мотивированный отказ от подписания. В случае не возврата Заказчиком акта в указанный срок или неполучения мотивированного отказа от его подписания, акт считается принятым в редакции Исполнителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 49.000
Кол-во: 99.110
Кол-во: 72.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 63.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.