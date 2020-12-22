Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата услуг по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и подписания Акта оказания услуг (выполнении работ), по форме, прилагаемой к Договору. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта об оказании услуг обязуется рассмотреть его, подписать и один экземпляр возвратить в адрес Исполнителя, либо направить письменный мотивированный отказ от подписания. В случае не возврата Заказчиком акта в указанный срок или неполучения мотивированного отказа от его подписания, акт считается принятым в редакции Исполнителя.