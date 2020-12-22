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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 22:0022.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174069

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 15:16

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3462 77-47-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    urist2@gaztorg.org.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Студенников Владимир Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 22:00 GMT +322.12.2020 22:0022.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведениею производственного контроля, гигиенической подготовки и аттестации, дератизации и дезинсекции, противомушиной обработке, и дезинфекции автотранспорта для нужд Филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    364 598,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, д.47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и подписания Акта оказания услуг (выполнении работ), по форме, прилагаемой к Договору. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта об оказании услуг обязуется рассмотреть его, подписать и один экземпляр возвратить в адрес Исполнителя, либо направить письменный мотивированный отказ от подписания. В случае не возврата Заказчиком акта в указанный срок или неполучения мотивированного отказа от его подписания, акт считается принятым в редакции Исполнителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение с последующей аттестацией периодическое гигиеническое обучение 8-12часов ООО "КЛИНИКА НА КУРСКОЙ""

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 2"

    "Проведение дератизации Уничтожение грызунов ( дератизация пищевых объектов)"

    Кол-во: 99.110

    "Позиция 3"

    "Проведение дезинсекции Уничтожение насекомых"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 4"

    "Проведение дезинфекции автотранспорта"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Производственный контроль . Измерение параметров микроклимата"

    Кол-во: 63.000

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