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Наименование закупки
Поставка средств пожаротушения для Коми филиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 15:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8152) 532739
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
E.Rumyantseva@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцева Эльвира Алимджановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств пожаротушения для Коми филиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 14:00 GMT +321.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174065Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств пожаротушения для Коми филиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 160/6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 7 календарных дней от даты поставки, документооборот по ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 3.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
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