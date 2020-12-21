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    Главная / Торги / Закупка электроматериалов для Пензенского филиала.

    Закупка электроматериалов для Пензенского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174060Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174060

    Наименование закупки

    Закупка электроматериалов для Пензенского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 15:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8452)26-28-06

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    s.benkevich@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бенкевич Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электроматериалов для Пензенского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174060Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электроматериалов для Пензенского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, 1ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100%, доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "DIN-рейка 300мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 mcb4763-6-1-06C-pro 6кА C 230В 6А 1P"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический EKF ВА 47-63 mcb4763-2-10C-pro 4.5кА C 400В 10А 2P"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Ограничитель перенапряжения IEK ОПС-1В 2P 30кА 60кА"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Розетка электрическая бытовая одноместная IEK РАр10-3-ОПс с заземлением 2P+E без шторок 250В 16А IP20 на DIN-рейку"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 6"

    "Шина контактная нулевая IEK YNN11-08-100 6x9мм 8 125А"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 7"

    "Провод силовой ПуГВ 1x2.5 1 жила медь PVC 450В 2.5мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 8"

    "Провод силовой ПуГВнг 1x4 1 жила медь PVC 450В 4мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 9"

    "Провод силовой ПВ3 1x16 1 жила медь PVC 450В 16мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 0.028

    "Позиция 10"

    "Наконечник кабельный втулочный, штыревой, изолированный НШвИ(2) 2.5-10 Dв3.3 x Dн8.2 x L19.8мм медь луженая 100шт 2x2.5мм2 поливинилхлорид"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Наконечник кабельный втулочный, штыревой, изолированный НШвИ 4-12 Dв2.8 x Dн3.2 x L20.4мм медь луженая 100шт 4мм2 поливинилхлорид"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Наконечник кабельный кольцевой, изолированный НКИ 2-6 Dв6.5мм медь 2.5мм2 поливинилхлорид"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Наконечник кабельный кольцевой, штыревой, изолированный НКИШ 4.0-6.0 Dв4 x Dн6.5 x L26.5мм медь 100шт 4мм2 поливинилхлорид"

    Кол-во: 1.000

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