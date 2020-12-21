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    Главная / Торги / Поставка средств пожаротушения для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Поставка средств пожаротушения для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174055Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174055

    Наименование закупки

    Поставка средств пожаротушения для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8152) 532739

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    E.Rumyantseva@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Румянцева Эльвира Алимджановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств пожаротушения для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 14:00 GMT +321.12.2020 14:0021.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174055Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств пожаротушения для Мурманского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский,188Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 7 календарных дней от даты поставки, документооборот по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг для огнетушителя с распылителем огнетушитель ОП-5 430мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Подставка под огнетушитель напольная П-20 для: огнетушитель ОП-8 ОП-9 ОП-10 ОУ-7 ОУ-8 ОУ-9 ОВП-8"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Подставка под огнетушитель напольная П-15 огнетушитель ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОУ-3, ОУ-5, ОВП-4, OX-4 200x400x200мм"

    Кол-во: 41.000

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