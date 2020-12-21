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    Главная / Торги / Карнизы и ламели тканевые для Коми, ЗнП 1337

    Карнизы и ламели тканевые для Коми, ЗнП 1337

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174051Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174051

    Наименование закупки

    Карнизы и ламели тканевые для Коми, ЗнП 1337

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 14:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182) 65-52-01

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Карнизы и ламели тканевые для Коми, ЗнП 1337

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 13:00 GMT +321.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174051Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Карнизы и ламели тканевые для Коми, ЗнП 1337

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 160Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карниз для вертикальных жалюзи 2.27м с креплениями, крючками для ламелей 23шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Карниз для вертикальных жалюзи 2.31м с креплениями, крючками для ламелей 23шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ламели тканевые PVC 166см 9см ЦВЕТ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 4"

    "Ламели тканевые PVC 176см 9см ЦВЕТ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ"

    Кол-во: 23.000

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