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    Главная / Торги / Услуги по обслуживанию охранной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - "Павловский ПТД"

    Услуги по обслуживанию охранной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - "Павловский ПТД"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174050Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174050

    Наименование закупки

    Услуги по обслуживанию охранной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - "Павловский ПТД"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 15:05

    Документация процедуры

    ТЗ.doc

    Расчет_НМЦК.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлыстова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по обслуживанию охранной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - "Павловский ПТД"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 00:00 GMT +323.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174050Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по обслуживанию охранной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" - "Павловский ПТД"

    Начальная цена

    5 566,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2; Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Гастелло, д.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по охране зданий, сооружений, помещений"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Услуги по охране зданий, сооружений, помещений"

    Кол-во: 1.000

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