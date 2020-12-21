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Наименование закупки
Коврик дорожка влаговпитывающая Kortriek грязезащитная В1000мм полипропилен на резиновой основе для Коми, ЗнП 1337
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 14:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
(8182) 65-52-01
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Каранина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Коврик дорожка влаговпитывающая Kortriek грязезащитная В1000мм полипропилен на резиновой основе для Коми, ЗнП 1337
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 13:00 GMT +321.12.2020 13:0021.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174047Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коврик дорожка влаговпитывающая Kortriek грязезащитная В1000мм полипропилен на резиновой основе для Коми, ЗнП 1337
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 160Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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