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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021

    Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174043Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174043

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 14:49

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_26_12_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 8216 79-19-94

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Sergey.Kagdin.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кагдин Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174043Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Коми Республика, г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячная оплата по факту выполненных работ (услуг)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги автомойки Мойка кузова (легковые иномарки)"

    Кол-во: 5.000

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