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Наименование закупки
Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 14:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 8216 79-19-94
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Sergey.Kagdin.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кагдин Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174043Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на оказание в 2021 году услуг по автомойке служебных автомобилей ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» № ЗП-26/2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Коми Республика, г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Ежемесячная оплата по факту выполненных работ (услуг)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Кол-во: 5.000
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