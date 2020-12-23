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    Главная / Торги / Поставка швейной машины для нужд КСЦ в 2020 году

    Поставка швейной машины для нужд КСЦ в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 18:0023.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174042

    Наименование закупки

    Поставка швейной машины для нужд КСЦ в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 14:08

    Документация процедуры

    декларация_расп.__222_р_от_01.08.16г.__3158876_v1_.RTF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-69-57

    Факс

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    Адрес электронной почты

    kazantsevab@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казанцев Александр Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка швейной машины для нужд КСЦ в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 18:00 GMT +323.12.2020 18:0023.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка швейной машины для нужд КСЦ в 2020 году

    Начальная цена

    38 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 617762, РФ, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина швейная компьютерная Janome ArtDecor 7180 горизонтальный ротационный 64ВТ 820СТ/МИН 80ШТ 8КГ"

    Кол-во: 1.000

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