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    Главная / Торги / Медиаконвертер неуправляемый D-Link DMC-F20SC-BXD 20км 1550/1310нм 2 порта SC 10/100Мбит/с RJ45, SC

    Медиаконвертер неуправляемый D-Link DMC-F20SC-BXD 20км 1550/1310нм 2 порта SC 10/100Мбит/с RJ45, SC

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 13:3021.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174039Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174039

    Наименование закупки

    Медиаконвертер неуправляемый D-Link DMC-F20SC-BXD 20км 1550/1310нм 2 порта SC 10/100Мбит/с RJ45, SC

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 14:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (812) 6440638

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Ruban@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касьяненко Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медиаконвертер неуправляемый D-Link DMC-F20SC-BXD 20км 1550/1310нм 2 порта SC 10/100Мбит/с RJ45, SC

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 13:30 GMT +321.12.2020 13:3021.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174039Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медиаконвертер неуправляемый D-Link DMC-F20SC-BXD 20км 1550/1310нм 2 порта SC 10/100Мбит/с RJ45, SC

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Г .Мурманск, пр. Кольский, 188Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата в течение 7к/д, поставка - 20 к/д

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медиаконвертер неуправляемый D-Link DMC-F20SC-BXU 20км 1310/1550нм 2 порта RJ-45, SC 10/100Мбит/с RJ45, SC"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Медиаконвертер неуправляемый D-Link DMC-F20SC-BXD 20км 1550/1310нм 2 порта SC 10/100Мбит/с RJ45, SC"

    Кол-во: 10.000

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