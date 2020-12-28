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    Главная / Торги / Поставка комплектов ИБП

    Поставка комплектов ИБП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174033Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174033

    Наименование закупки

    Поставка комплектов ИБП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 13:46

    Документация процедуры

    Декларация_СМСП.docx

    Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Проект_договора.docx

    Проект_договора.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Список_документов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 646-12-12

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    Y.Gaydamakina@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдамакина Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов ИБП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174033Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов ИБП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 Online ИБП 0.9 440х430х86.5ММ 1КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ6-10КД (9Ач) 5ШТ, монтажный комплект рельсов 3U для 19" стойки (нагрузка до 95кг, регулируемые) 6ШТ для обеспечения питания оборудования связи"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ6КД.9-11 1КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ6-10КД (9Ач) 5ШТ, монтажный комплект рельсов 3U для 19" стойки (нагрузка до 95кг, регулируемые) 6ШТ для обеспечения питания оборудования связи"

    Кол-во: 1.000

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