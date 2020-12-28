Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 Online ИБП 0.9 440х430х86.5ММ 1КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ6-10КД (9Ач) 5ШТ, монтажный комплект рельсов 3U для 19" стойки (нагрузка до 95кг, регулируемые) 6ШТ для обеспечения питания оборудования связи" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.9-11 3КВ.А с картой удаленного управления SNMP BY506 для СИПБ 1ШТ, NetFeeler II датчик температуры и влажности окружающей среды для карты NetAgent 1ШТ, батарейный блок БМСИПБ1,5-3КА.9-11 1ШТ, монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки 2ШТ для обеспечения питания оборудования связи" Кол-во: 3.000