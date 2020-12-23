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    Главная / Торги / Кабель D-LINK DKVM-CU/B1A 1.8м, черный

    Кабель D-LINK DKVM-CU/B1A 1.8м, черный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174027Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174027

    Наименование закупки

    Кабель D-LINK DKVM-CU/B1A 1.8м, черный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 13:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кабель D-LINK DKVM-CU/B1A 1.8м, черный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 00:00 GMT +323.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174027Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель D-LINK DKVM-CU/B1A 1.8м, черный

    Начальная цена

    18 153,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "KVM-переключатель D-link DKVM-4K 2048 x 1536 на 4 компьютера (2 кабеля в комплекте), rev /A7B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор TP-LINK TL-SG1024DE 24-портовый Easy Smart гигабитный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кабель для KVM переключателя Набор "4-в-одном" KVM-401 Комплектация: кабель VGA (с 15-контактными разъемами HDD «папа»), кабель USB 2.0, длина 1.8М. Разъемы: - 15-контактный разъем HDB “папа“ (для монитора) - USB типа А “папа“ - PS/2 мышь: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - PS/2 клавиатура: 6-контактный разъем mini DIN “папа“ - 15-контактный разъем “папа“"

    Кол-во: 2.000

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