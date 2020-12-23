Поставка бахил одноразовых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 календарных дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.