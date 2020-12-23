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    Главная / Торги / Поставка бахил одноразовых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка бахил одноразовых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174024Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174024

    Наименование закупки

    Поставка бахил одноразовых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 13:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-18

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    dda@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Двойченко Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бахил одноразовых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174024Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бахил одноразовых для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    70 880,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628418, Российская Федерация, ХМАО – Югра, Сургутский район, поселок Солнечный, ст. Промышленная, Сургутский филиал ООО «Газпромтранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 календарных дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бахилы одноразовые Стандарт ПЭ синие 2.6Г ООО Амарант Россия"

    Кол-во: 44300.000

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