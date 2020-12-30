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    Главная / Торги / Метизная продукция

    Метизная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174020Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174020

    Наименование закупки

    Метизная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 13:13

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Валентина Венадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Метизная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174020Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, СПБ, Колпино, тер. Ижорских заводов, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 60 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка колпачковая M8 DIN 1587"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "БОЛТ М20X90 ГОСТ 52644-2006 Класс прочности 12.9"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Винт(болт) с внутренним шестигранником M20x100, к.п. 12.9, DIN 912"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Винт(болт) с внутренним шестигранником M12x60, к.п. 12.9, DIN 912"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Винт(болт) с внутренним шестигранником M22x100, к.п. 12.9, DIN 912"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Штифт конический с внутренней резьбой 10х50 DIN 7978"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Штифт конический с внутренней резьбой 10х35 DIN 7978"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Винт DIN480-10.9-М24х90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Винт (болт) M8х14 UNI 5925"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Винт (болт)т M10х55 UNI 593"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Винт (болт) 10х60 UNI 8735A"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Винт (болт)M4х12 UNI 5931"

    Кол-во: 4.000

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