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    Главная / Торги / СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

    СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174019Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174019

    Наименование закупки

    СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 13:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-45-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    Margarita.V.Kochkina@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочкина Маргарита Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174019Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СРЕДСТВА ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ ОКОНЕЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100%, транспортные расходы до адреса поставки включено в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор Eltex MES2408C AC 2xCombo GE8, 8x10/100/1000Base-TX с кабелем питания"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Ethernet-коммутатор промышленный MES3324F 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 SFP+"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Коммутатор управляемый Eltex MES2428 AC 2xGE, 2xSFP, 24x10/100/1000Base-TX IEEE 802.1ab, IEEE 802.1 Port PVID, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.1v 56Гбит/с с блоком питания 220Впер, кабелем питания стоечный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Модуль оптический Carelink CL-SFP-WDM-20-55DD 1.25Гбит/с 20км 1550нм LC"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Модуль оптический Carelink CL-SFP-WDM-20-31DD 1.25Гбит/с 20км 1310нм LC"

    Кол-во: 30.000

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