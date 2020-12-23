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    Главная / Торги / Диски DVD-R(минус) VERBATIM 4,7 Gb 16x, КОМПЛЕКТ 50 шт.

    Диски DVD-R(минус) VERBATIM 4,7 Gb 16x, КОМПЛЕКТ 50 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174017Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174017

    Наименование закупки

    Диски DVD-R(минус) VERBATIM 4,7 Gb 16x, КОМПЛЕКТ 50 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 13:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Диски DVD-R(минус) VERBATIM 4,7 Gb 16x, КОМПЛЕКТ 50 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 00:00 GMT +323.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174017Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Диски DVD-R(минус) VERBATIM 4,7 Gb 16x, КОМПЛЕКТ 50 шт.

    Начальная цена

    115 333,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск оптический DVD+R Verbatim 4.7Gb 16x Cake Box 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Бокс коробка Slim Box Hama для 1 CD/DVD пластик прозрачный 25ШТ H-51167"

    Кол-во: 20.000

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