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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174015Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174015

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 12:53

    Документация процедуры

    Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    DRadko@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларичева Дарья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174015Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)

    Начальная цена

    999 990,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, г. Валдай, проспект Комсомольский, д. 8аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб из пшеничной муки "Рябинушка" 400г"

    Кол-во: 840.000

    "Позиция 2"

    "Хлеб формовой "Дарницкий" 650Г"

    Кол-во: 253.000

    "Позиция 3"

    "Горбуша безголовая свежемороженная"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 4"

    "Пикша потрошеная без головы с/м ГОСТ 1168-86 фасовка не менее 10 килограмм (пласт 10 кг, в упаковке 3 пласта)"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 5"

    "Морковь столовая свежая Россия/Импорт"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 6"

    "Яблоки Голден от 1КГ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 7"

    "Капуста квашеная ГОСТ Р 53972-2010"

    Кол-во: 88.000

    "Позиция 8"

    "Капуста белокочанная свежая ГОСТ Р 51809-2001 Россия"

    Кол-во: 138.000

    "Позиция 9"

    "Чеснок ГОСТ 27569-87"

    Кол-во: 6.500

    "Позиция 10"

    "Яблоки Айдаред от 1КГ"

    Кол-во: 138.000

    "Позиция 11"

    "Свекла столовая ГОСТ 13011-67"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 12"

    "Лук репчатый белый ГОСТ 34306-2017"

    Кол-во: 184.000

    "Позиция 13"

    "Картофель продовольственный ГОСТ 7176-2017"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 14"

    "Горошек зеленый 425МЛ ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 87.000

    "Позиция 15"

    "Груши Конференция"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 16"

    "Смесь компотная сухая Экстра 1КГ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Мясо цыплят . Тушка ЦБ замороженное 15кг Группа компаний Адепт"

    Кол-во: 95.000

    "Позиция 18"

    "Изюм Кишмиш янтарный 1000г"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 19"

    "Горох колотый фасованный 0.8КГ ГОСТ 6201-68"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Яйцо куриное пищевое от 10ШТ"

    Кол-во: 2610.000

    "Позиция 21"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное Летний луг 2.5ПРОЦ 1КГ"

    Кол-во: 492.000

    "Позиция 22"

    "Сыр полутвердый Звенигородский 55ПРОЦ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 23"

    "Сметана ООО «Молочный дворик» 15ПРОЦ пластиковая упаковка фасовка 200-400 грамм"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 24"

    "Крупа гречневая Агрокультура 800Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Масло сливочное ООО «Молочный дворик» 82,5ПРОЦ"

    Кол-во: 89.000

    "Позиция 26"

    "Творог весовой весовой ООО «Молочный дворик» 9ПРОЦ"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 27"

    "Кефир 2.5ПРОЦ 0.95Л; ДМ³ ООО «Молочный дворик»"

    Кол-во: 311.000

    "Позиция 28"

    "Молоко питьевое пастеризованное 2.5ПРОЦ 0.95КГ ООО «Молочный дворик»"

    Кол-во: 896.000

    "Позиция 29"

    "Пшено шлифованное высшего сорта Ангстрем 900Г"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 30"

    "Какао-порошок "Золотой Ярлык" 100Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Сахар-песок белый фасовка 5 кг кристаллический свекловичный категории ТС2"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 32"

    "Изделия макаронные Макфа 450Г"

    Кол-во: 92.000

    "Позиция 33"

    "Крупа перловая Агрокультура фасованная 800Г"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 34"

    "Мука пшеничная высшего сорта Предпортовая 2КГ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 35"

    "Напиток кофейный порошок Здоровье 100гр"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 36"

    "Напиток . Кисель фруктовый Бирюлевские пищевые концентраты 220Г"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 37"

    "Огурцы свежие ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 38"

    "Помидоры свежие томаты"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 39"

    "Бананы свежие 1"

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 40"

    "Сухари панировочные хлебные хлебные 200Г ГОСТ 28402-89"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 41"

    "Рис круглозерный Агрокультура 800Г"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 42"

    "Хлопья овсяные "Ясно солнышко" №2 500Г"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 43"

    "Чай черный листовой Принцесса Нури "Букет" 100Г картонная упаковка"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 44"

    "Варенье «Уездные рецепты» стеклянная банка, фасовка 300 грамм"

    Кол-во: 117.000

    "Позиция 45"

    "Дрожжи хлебопекарные сухие Саф-Момент 11Г"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 46"

    "Крахмал картофельный 200Г ГОСТ Р 53876-2010"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 47"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное дезодорированное Аннинское 0.828КГ бутылка ПЭТ ГОСТ 1129-2013"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 48"

    "Молоко сгущенное цельное с сахаром 8.5ПРОЦ 380Г жестяная банка ОАО "Рогачевский МКК""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Огурцы консервированные соленые Валдайские 0.65КГ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 50"

    "Крупа манная фасованная Агрокультура 800Г ГОСТ 7022-97"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 51"

    "Говядина вырезка 5000Г"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 52"

    "Свинина маложирная без кости замороженная не менее 5КГ"

    Кол-во: 81.000

    "Позиция 53"

    "Печенье сахарное Алёнушка"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 54"

    "Лимон ГОСТ 4429-82"

    Кол-во: 7.000

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