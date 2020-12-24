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Наименование закупки
Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
DRadko@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларичева Дарья Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174015Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга (январь 2021-май 2021)
Начальная цена
999 990,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новгородская область, г. Валдай, проспект Комсомольский, д. 8аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 840.000
Кол-во: 253.000
Кол-во: 58.000
Кол-во: 58.000
Кол-во: 230.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 88.000
Кол-во: 138.000
Кол-во: 6.500
Кол-во: 138.000
Кол-во: 69.000
Кол-во: 184.000
Кол-во: 900.000
Кол-во: 87.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 95.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2610.000
Кол-во: 492.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 89.000
Кол-во: 115.000
Кол-во: 311.000
Кол-во: 896.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 92.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 105.000
Кол-во: 74.000
Кол-во: 56.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 117.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 81.000
Кол-во: 14.000
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