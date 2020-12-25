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    Главная / Торги / Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)

    Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174010Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174010

    Наименование закупки

    Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 12:03

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Валентина Венадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174010Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, СПБ, Колпино, тер. Ижорских заводов, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 60 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг гидравлический NL=5325 (51515670)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шланг гидравлический NL=5325 (51515878)"

    Кол-во: 1.000

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