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Наименование закупки
Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 12:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Valentina.Bochkareva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Бочкарева Валентина Венадьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174010Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шланг гидравлический NL5325 (51515670), Шланг гидравлический NL5400 (51515878)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, СПБ, Колпино, тер. Ижорских заводов, дом б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 60 дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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