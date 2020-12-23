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    Главная / Торги / Поставка новогодних наборов.

    Поставка новогодних наборов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174008Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174008

    Наименование закупки

    Поставка новогодних наборов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 11:55

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-00

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    L.Koliy@inform.gazgrom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колий Любовь Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка новогодних наборов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 00:00 GMT +323.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174008Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних наборов.

    Начальная цена

    406 125,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % постоплата по условиям договора. Доставка осуществляется перевозчиком Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор новогодний ручной работы Рождественский Шар 10СМ с ручной хрустальной насечкой по периметру Коробка из переплетного картона, кашированная лайнером, маджестик, настоящее золото 36-37.5х26-27х8.5-10СМ"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 2"

    "Дорожка ручной работы лен 100% 140х40СМ с авторской вышивкой новогодней тематики коробка 20х40х4СМ"

    Кол-во: 60.000

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