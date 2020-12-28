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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка электротехнического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 12:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Контактный телефон
+7 812 646-12-12
Факс
+7 812 646-12-12
Адрес электронной почты
Y.Gaydamakina@spblng.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдамакина Юлия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174007Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнического оборудования
Начальная цена
676 379,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево. (Координаты: 60.53006807558687, 28.119923010715954)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с техническим заданием, в соответствии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром СПГ Портовая
Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1
Кол-во: 1.000
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Кол-во: 1.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
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Кол-во: 1.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
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