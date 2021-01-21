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    Главная / Торги / Поставка БРС для колтюбинговой установки для нужд филиала Ямбургское УИРС

    Поставка БРС для колтюбинговой установки для нужд филиала Ямбургское УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 00:0021.01.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173999

    Наименование закупки

    Поставка БРС для колтюбинговой установки для нужд филиала Ямбургское УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 13:16

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка БРС для колтюбинговой установки для нужд филиала Ямбургское УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.01.2021 00:00 GMT +321.01.2021 00:0021.01.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка БРС для колтюбинговой установки для нужд филиала Ямбургское УИРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после получения товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Быстроразъёмное соединение муфта Parker QHPA53-D6X3-С DN8ММ 450БАР 3/8""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Быстроразъёмное соединение ниппель Parker QHPA13-D6X3-C DN8ММ 450БАР 3/8""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Быстроразъёмное соединение муфта Parker QHPA56-D6X6-С DN16ММ 370БАР 3/4""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Быстроразъёмное соединение ниппель Parker QHPA16-D6X6-C DN16ММ 370БАР 3/4""

    Кол-во: 10.000

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