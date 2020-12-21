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    ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173995Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173995

    Наименование закупки

    ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 12:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-45-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    Margarita.V.Kochkina@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочкина Маргарита Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 10:00 GMT +321.12.2020 10:0021.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173995Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100%, транспортные расходы до адреса поставки включено в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ПуГВ 1x10 1 жила медь PVC 450В 10мм2 красный"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 2"

    "Провод силовой ПуГВ 1x10 1 жила медь PVC 450В 10мм2 черный"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 3"

    "Провод силовой ПуГВ 1x4 1 жила медь PVC 450В 4мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 4"

    "Скоба крепежная с гвоздем пластик 7мм плоская"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 5"

    "Кабель-канал 50x50мм металл"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Дюбель-гвоздь с грибовидным бортом 8x100мм полипропилен, сталь с шурупом"

    Кол-во: 200.000

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