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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных расходных материалов

    Поставка хозяйственных расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173992Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173992

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 14:52

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-28-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    s.alenicheva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аленичева Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173992Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных расходных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.45, лит.АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара согласно ТЗ одной партией в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.45, лит.А. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ткань хлопчатобумажная гигроскопическая фланель 100% хлопок 80СМ 70М"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Полотно вафельное 80СМ 120Г/М2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее Спирт этиловый медицинский 1Л 90ПРОЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кисть малярная плоская Stayer 50ММ натуральная щетина деревянная ручка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Карман вертикальный плоский АС015 для стенда А4 216х305ММ ПЭТ прозрачный на скотче"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Перчатки защитные Гриф трикотажные ПВХ покрытие класс вязки 10"

    Кол-во: 100.000

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