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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка хозяйственных расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 14:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-28-66
Факс
Адрес электронной почты
s.alenicheva@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аленичева Светлана Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173992Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных расходных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.45, лит.АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки Товара согласно ТЗ одной партией в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.45, лит.А. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
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