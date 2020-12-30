Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки Товара согласно ТЗ одной партией в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.45, лит.А. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.