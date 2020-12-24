Поставка питьевой воды в бутылях для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату поставки Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5 (2 и 3 этажи).