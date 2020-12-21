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    Главная / Торги / Поставка оборудования для ПФ

    Поставка оборудования для ПФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 02:0021.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173981Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173981

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для ПФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 09:09

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора_09_20.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 244-75-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    BrikovaEV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брикова Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для ПФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2020 02:00 GMT +321.12.2020 02:0021.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173981Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для ПФ

    Начальная цена

    154 666,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, г. Уссурийск, с. Заречное, ул. Пионерская, д.1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор D-Link DGS-1210-52 4x100/1000Base-T SFP, 48x10/100/1000Base-T"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор D-Link DGS-1008D/GE"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Коммутатор D-Link DES-1024D"

    Кол-во: 5.000

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