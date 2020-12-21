www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка оборудования для ПФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 09:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 244-75-86
Факс
Адрес электронной почты
BrikovaEV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брикова Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для ПФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2020 02:00 GMT +321.12.2020 02:0021.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173981Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для ПФ
Начальная цена
154 666,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Приморский край, г. Уссурийск, с. Заречное, ул. Пионерская, д.1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.