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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для лаборатории

    Поставка расходных материалов для лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173974Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173974

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 3452 28-68-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Rakhimov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рахимов Сергей Ильтузярович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173974Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для лаборатории

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Виала круглодонная 0.3МЛ 5.5х31.5ММ стекло светлое с горлом под кримпер 100ШТ 70282"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кольцо 8.683.032 для уплотнения лайнера в испарителе 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019 ГОСТ 26703-93"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Микрошприц Hamilton 701N 10МКЛ PST2 6ШТ 80366 Швейцария"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Микрошприц Hamilton 1710SL 100МКЛ 22s/2/2 81056 Швейцария"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Микрошприц Hamilton 7001ASRN 1МКЛ 23s/1.71/AS 80176 Швейцария"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Колонка хроматографическая капиллярная Agilent VF-1MS 30М 0.25ММ 0.25МКМ +5М EZ-Guard CP9010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Септа Хроматэк PTFE/Sil для виал 2МЛ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр 20.0-02 для очистки газа-носителя от кислорода"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр 20.0-01 для очистки воздуха от органических примесей"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Втулка 8.220.272-01 ЗАО СКБ "Хроматэк""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Комплект электродов для определения As"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Устройство для обновления поверхности электродов (для As,Hg,Ag,Fe)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Стакан мерный 20МЛ кварц ООО "НПП "Томьаналит" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Плита нагревательная ПЛ-01 400ГРАД ЦЕЛЬС 1500ВТ 284х220ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Штатив для виал полипропилен 50ШТ 7970861 LLG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Ерш лабораторный для колб 50х130/350ММ Bochem 12340 натуральная щетина изогнутая ручка LLG №6205409"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Изделие Ерш 25х100/280ММ синтетическая щетина 12001503"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Спринцовка №3 А 90МЛ резина индивидуальная упаковка с мягким наконечником"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Спринцовка №3 А 90МЛ резина индивидуальная упаковка с мягким наконечником"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Виала 30МЛ 27х78ММ стекло светлое с винтовой крышкой 100ШТ G074Y-27/078-SKFW34-H"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Виала 60МЛ 27х140ММ стекло темное с завинчивающейся ПП крышкой 24-400 с отверстиями и септой белый силикон/красный ПТФЭ 100ШТ G074B-27/140-SKFR34-D"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Банка лабораторная БПВ-30 30МЛ ПЭ с завинчивающейся крышкой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Капельница с пластиковой пробкой Шустера ЗП-15.0 ХС 12001803 Минимед Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Пикнометр ПЖ 2-10-7/16 для жидкостей со шлифом и стеклянной пробкой 10006901 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Пикнометр ПЖ 2-10-7/16 для жидкостей со шлифом и стеклянной пробкой 10006901 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Термометр лабораторный ТН-8М -80...+60ГРАД ЦЕЛЬС 6-05780 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Бюретка 1-1-2-25-0.1 25 стекло с прямым краном ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Штатив двусторонний с крышкой для пробирок Эппендорфа 60ШТ 12005305"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Штатив лабораторный Бунзена ЛТ для установки приборов, термометров, лабораторной посуды 2 кольца, 3 лапки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Зажим лапка 2-х палая металл/ПВХ 8-100х150ММ без узла крепления ЛТ-ДУ-2-260-65"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Банка квадратная Модерн-1000 1000 белая ПЭ с завинчивающейся крышкой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Колба КН-1-100-29/32 ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Цилиндр мерный 1-10-2 ХС 10МЛ с носиком 380 ГОСТ 1770-74 ПАО Химлаборприбор Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Пробирка лабораторная центрифужная стерильная 3000g ПП/ПЭ 50МЛ градуированная с юбкой устойчивости, навинчивающейся крышкой 25ШТ 430897 Corning"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Пробирка лабораторная коническая полипропилен 10МЛ 16х100ММ градуированная с завинчивающейся крышкой, окном для записи 50ШТ 11005471 Aptaca"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Бюретка 1-1-2-50-0.1 для титрования с одноходовым краном"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Склянка градуированная 5000МЛ светлое стекло с винтовой крышкой 1408"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Склянка градуированная 50МЛ светлое стекло с винтовой крышкой 1000681"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Бутыль лабораторная 20000МЛ стекло с завинчивающейся крышкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Склянка Минимед бутыль Вульфа 20000МЛ стекло с краном и пришлифованной пробкой (шлиф 67/54; керна 29/32) 10006313"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Бутылка из медицинского тарного обесцвеченного стекла МТО II-450-2-МТО №1 для крови и кровезаменителей 450МЛ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 43"

    "Пробка Астрахим 4Ц готовая к стерилизации 34ММ резина"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 44"

    "Изделие Колпачок алюминиевый №1000 12Б34 К-3-34 Альфа ООО"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Капельница Страшейна 2-125 тёмное стекло"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Штатив лабораторный универсальный ПЭ-2700 для закрепления химической посуды и оборудования сталь 720ММ 230х150х10ММ 5КГ 2 лапки, 1 кольцо ООО Экросхим"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Зажим лапка 3-х палая Ulab алюминий/ПВХ 70ММ без узла крепления 1-170-10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 48"

    "Зажим лапка 2-х палая Ulab алюминий/ПВХ 40ММ без узла крепления 1-260-40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Штатив ШПП-02-20 для пробирок ПЭ 17-18ММ на 20 гнезд 12005002"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Склянка градуированная 1000СМ3;^МЛ светлое стекло с винтовой крышкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Склянка градуированная 500СМ3;^МЛ светлое стекло с винтовой крышкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Шпатель ложка Bochem нержавеющая сталь 150ММ 40х10/30х22ММ 3471 Германия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Шпатель ложка широкий Экросхим полипропилен 150ММ 22х2ММ 4.07.01.0201"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 54"

    "Кювета К-10 оптическое стекло для КФК-3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 55"

    "Масло иммерсионное нефлуоресцирующее Минимед 10МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 56"

    "Промывалка полужесткая Greetmed 500 ПЭ 11001301"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 57"

    "Спиртовка Минимед СЛ-1-М-Т стекло 100МЛ с тубусом 12003104"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 58"

    "Зажим пружинящий Мора для резиновых трубок нержавеющая сталь 50"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 59"

    "Смазка силиконовая вакуумная Dow Corning High Vacuum Grease 50Г туба"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 60"

    "Керн КИО 29/32 ТС 3157 ООО "Химлаборприбор""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 61"

    "Фильтр обеззоленный Белая лента 11СМ 100ШТ 7-42281"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 62"

    "Фильтр обеззоленный Белая лента 12.5СМ 100ШТ 7-42301"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 63"

    "Фильтр обеззоленный Белая лента 15СМ 100ШТ 7-42321"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 64"

    "Ведро пластмассовое 10Л без крышки полиэтилен без крышки КООП-в10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 65"

    "Ведро пластмассовое 15Л с крышкой полиэтилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Ведро стальное оцинкованное хозяйственное 12Л ОЦ-003М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Ведро пластмассовое 20Л полиэтилен строительное"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 68"

    "Трубка 5x1.5ММ силиконовая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 69"

    "Трубка силиконовая 6/9 медицинская 1.5ММ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 70"

    "Трубка 8x1.5ММ силиконовая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 71"

    "Трубка 10x2ММ силиконовая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 72"

    "Трубка полиамидная пневматическая Rilsan РА12 10/8ММ голубая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 73"

    "Трубка полиамидная пневматическая Rilsan РА12 10/8ММ голубая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 74"

    "Дозатор пипеточный переменного объема Biohit Proline 100-1000МКЛ восьмиканальный 720060"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 75"

    "Наконечник к дозатору Biohit 1000мкл 1000ШТ Финляндия 2-09990"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Наконечник к дозатору Biohit 10000мкл 250ШТ Финляндия 2-10102"

    Кол-во: 1.000

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    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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