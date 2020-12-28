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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.12.2020 15:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 3452 28-68-72
Факс
--
Адрес электронной почты
S_Rakhimov@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рахимов Сергей Ильтузярович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для лаборатории
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173974Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для лаборатории
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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