www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 12:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272
Контактный телефон
+7 913 882-24-12
Факс
--
Адрес электронной почты
S.Stanchina@sibir.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Станчина Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173968Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров на 2021 год
Начальная цена
4 717 222,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 100/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Порядок поставки и сдачи-приемки товара: 1. Поставщик производит доставку товаров по адресу, указанному в приложении к договору, и предъявляет их к сдаче Покупателю. 2. Покупатель осматривает передаваемые товары на предмет выявленных внешних дефектов, проверяет их комплектность и при отсутствии замечаний подписывает товарную накладную. 3. Риск случайной гибели или повреждения товаров до момента подписания сторонами товарной накладной несет поставщик. Товарная накладная предоставляется Поставщиком в момент отгрузки Покупателю товаров. 4. Право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной. 5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной, Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 169 НК РФ. 6. В случае предоставления счет-фактуры, оформленного с нарушением установленного порядка, Поставщик возмещает убытки, понесенные Покупателем в связи с отказом налоговыми органами в принятии к вычету налога, указанного в неверно оформленных счет-фактурах.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272
Кол-во: 700.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 240.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.