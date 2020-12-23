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Наименование закупки
Поставка одноразовых медицинских масок для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
18.12.2020 07:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 34992 5-41-26
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
nesterov_an@yamal.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестеров Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одноразовых медицинских масок для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 05:00 GMT +323.12.2020 05:0023.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173962Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одноразовых медицинских масок для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году
Начальная цена
8 201 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, мкр.Обская, ул.Ханмейское шоссе, д.26-вРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения товара. Доставка до склада покупателя входит в стоимость товара. Договор заключается по типовой форме покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 139000.000
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