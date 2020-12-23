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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов автомобильных стартерных для Филиала в Республике Удмуртия ПАО "Ростелеком", ЗнП 1029

    Поставка аккумуляторов автомобильных стартерных для Филиала в Республике Удмуртия ПАО "Ростелеком", ЗнП 1029

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173952Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173952

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов автомобильных стартерных для Филиала в Республике Удмуртия ПАО "Ростелеком", ЗнП 1029

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    18.12.2020 00:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-81-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    el.simonova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсовских Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аккумуляторов автомобильных стартерных для Филиала в Республике Удмуртия ПАО "Ростелеком", ЗнП 1029

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 00:00 GMT +323.12.2020 00:0023.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173952Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов автомобильных стартерных для Филиала в Республике Удмуртия ПАО "Ростелеком", ЗнП 1029

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Республика Удмуртия, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 292.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки необходимо включить в стоимость товара. Оплата - отсрочка 7 к.д. по счету / 30 к.д. по договору / 15 р.д. по договору для МСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный АкТех 6СТ-55 500А 12В 55А·ч, прямая полярность, тип клемм Конус-А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный АкТех 6СТ-66 600А 12В прямая полярность 66А·ч, тип клемм Конус-А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный АкТех 6СТ-60 L3 540А 12В обратная полярность 60А·ч, тип клемм Конус-А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный АкТех 6СТ-90 АТ 90АЗ-L 680А 12В прямая полярность 90А·ч, тип клемм Конус-А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный, сухозаряженный Тюменский аккумуляторный завод 6СТ-190 1200А 12В прямой полярности 190А·ч, тип клемм Конус-А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный АкТех 6СТ-66 600А 12В прямая полярность 66А·ч, тип Т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный, сухозаряженный Тюменский аккумуляторный завод 6СТ-190 1200А 12В обратной полярности 190А·ч, тип клемм Конус-А"

    Кол-во: 2.000

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