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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка и монтаж сплитсистемы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 20:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70
Почтовый адрес
603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70
Контактный телефон
+7 831 465-05-17
Факс
+7 831 465-48-49
Адрес электронной почты
nobsme@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисенко Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и монтаж сплитсистемы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 08:00 GMT +322.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173948Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж сплитсистемы
Начальная цена
55 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 70Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик своими силами и за свой счет поставляет товар. демонтирует и мотрирует борудование по местунахождения Заказчика. а заказчик оплачивает товар и услугу не позднее 31.12.2020
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОБСМЭ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"
Адрес местонахождения
603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70
Кол-во: 1.000
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