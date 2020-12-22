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    Главная / Торги / Поставка и монтаж сплитсистемы

    Поставка и монтаж сплитсистемы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173948Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173948

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж сплитсистемы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 20:26

    Документация процедуры

    техзадание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"

    Юридический адрес

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Почтовый адрес

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Контактный телефон

    +7 831 465-05-17

    Факс

    +7 831 465-48-49

    Адрес электронной почты

    nobsme@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисенко Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка и монтаж сплитсистемы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 08:00 GMT +322.12.2020 08:0022.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173948Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж сплитсистемы

    Начальная цена

    55 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 70Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик своими силами и за свой счет поставляет товар. демонтирует и мотрирует борудование по местунахождения Заказчика. а заказчик оплачивает товар и услугу не позднее 31.12.2020

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОБСМЭ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"

    Адрес местонахождения

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система настенного типа LG AP12RT охлаждение/обогрев 4КВТ 4.7КВТ 25М2 857х348х189ММ 717х495х230ММ белая с пультом ДУ"

    Кол-во: 1.000

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