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Наименование закупки
Поставка комплектной трансформаторной подстанции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 17:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 499 580-22-42
Факс
Адрес электронной почты
asabitov@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сабитов Абдэлла Исхакович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектной трансформаторной подстанции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173938Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектной трансформаторной подстанции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Горького, д. 262, корп. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
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