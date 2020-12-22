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    Главная / Торги / Поставка комплектной трансформаторной подстанции

    Поставка комплектной трансформаторной подстанции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173938Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173938

    Наименование закупки

    Поставка комплектной трансформаторной подстанции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 17:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 499 580-22-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    asabitov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабитов Абдэлла Исхакович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектной трансформаторной подстанции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:30 GMT +322.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173938Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектной трансформаторной подстанции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Горького, д. 262, корп. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (семидесяти) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектная трансформаторная подстанция столбовая (мачтовая) КТП/М 63/10/0.4 63КВА 10/0.4КВ"

    Кол-во: 1.000

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