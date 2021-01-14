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    Главная / Торги / Поставка кухонного инвентаря для нужд Ноябрьского УИРС

    Поставка кухонного инвентаря для нужд Ноябрьского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173936Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173936

    Наименование закупки

    Поставка кухонного инвентаря для нужд Ноябрьского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 18:16

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кухонного инвентаря для нужд Ноябрьского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.01.2021 14:00 GMT +314.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173936Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонного инвентаря для нужд Ноябрьского УИРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Иркутская область, Жигаловский район, автомобильная дорога Жигалово-Магистральный (114-й км.) Ковыктинское ГКМ, Куст № 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в товарной накладной. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар в течение 30 (тридцати) (15 дней, если контрагент – СМСП) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол производственный пристенный СПП 9х6 нержавеющая сталь/оцинкованная сталь серый 910х600х870ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Подставка для установки кухонного оборудования и инвентаря открытая Atesy ПКИ-Б-500.500.420-02 500х500х420ММ нержавеющая сталь стальной ГОСТ 26756-85"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф металлический Практик LS 11-50 1900х500х500ММ серый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический разборный ШРМ-11 для одежды 1860x300x500ММ светло-серый RAL7035 1 секция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Стол разделочный открытый Assum Standart СПСБ-10/6 Н для обработки продуктов питания 1000х600х870ММ нержавеющая сталь AISI 430"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Стеллаж Atesy CTK-600/400 600х400х1600ММ 4 полки"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Стол обеденный прямоугольный Debut 6СТ 1200х800х730ММ металл, пластик серый"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Стул Дебют 7/6-02 400х500х870ММ металл экокожа для столовой"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 9"

    "Ванна моечная двухсекционная напольная Atesy ВСМ-Б-2.430-02 1010х530х870ММ 430х430х300ММ нержавеющая сталь Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Банка емкость из 6 лотков 495х160ММ пластик для специй JW-B6B CD-6001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Банка Емкость с мелкой сеткой 0.3Л нержавеющая сталь для хранения сыпучих (сухих) продуктов"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 12"

    "Щипцы нержавеющая сталь 120ММ для рыбы 18/0-0.8ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Лоток глубокий RGS-2058S нержавеющая сталь 320х220х48ММ кт165"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 14"

    "Контейнер 0.15Л;ДМ3 полистирол, с завинчив.крышкой"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Контейнер 1.25Л;ДМ3 21х16х7СМ полипропилен с крышкой 432104521"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Контейнер 1.3Л;ДМ3 21.6х14.5х5.5СМ полипропилен с крышкой 432106421"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 17"

    "Контейнер 14Л;ДМ3 38х26х20.5СМ полипропилен с крышкой ООО "ПХТ""

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 18"

    "Контейнер 16.6х11х7.4СМ пластик красный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Контейнер 18Л 40х33.5х17СМ полипропилен прозрачный с крышкой 431249301"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 20"

    "Сахарница с дозатором Luxstahl 10oz стекло/нержавеющая сталь 250МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 21"

    "Весы торговые фасовочные CAS AD-10 10КГ 2Г нержавеющая сталь 335х210"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Весы торговые фасовочные CAS SWN-15 средний (III) 15КГ 226х187ММ 810SWL153GCI0501"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Стеллаж кухонный Cryspi СКЦ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 1000х500х1800ММ 4 секции"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 24"

    "Подтоварник Кобор ПТ-120/60/430 металлический 1200x600x300ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 25"

    "Весы фасовочные CAS AD-10 10КГ 2Г 335х210ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Весы фасовочные CAS SWN-15 средний (III) 15КГ 226х187ММ 810SWL153GCI0501"

    Кол-во: 12.000

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