Поставка кухонного инвентаря для нужд Ноябрьского УИРС

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Товар оплачивается Покупателем по цене, указанной в товарной накладной. Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком товар в течение 30 (тридцати) (15 дней, если контрагент – СМСП) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры.