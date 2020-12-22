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    Главная / Торги / Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173935Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173935

    Наименование закупки

    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 16:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Юридический адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Почтовый адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Контактный телефон

    +7 812 600-90-21

    Факс

    +7 812 334-70-29

    Адрес электронной почты

    Y.Gagarinskiy@gpia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гагаринский Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173935Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Начальная цена

    9 166,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Аптекарская набережная, 20А, БЦ "Авеню", офис ООО "Газпром социнвест"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по сету по факту поставки 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость стеклоомывающая Arctic Formula 5Л канистра с лейкой желтый -30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 50.000

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