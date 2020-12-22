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    Главная / Торги / Компьютер

    Компьютер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173931Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173931

    Наименование закупки

    Компьютер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 16:14

    Документация процедуры

    Тех.требования_на_АРМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компьютер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173931Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютер

    Начальная цена

    66 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком на основании товарной накладной по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоматизированное рабочее место (АРМ) BeTechno Gaz S34-L720E в составе монитор Samsung 34" S34J550WQI (LS34J550WQIXCI), ПК Lenovo ThinkCentre M720е SFF i3 9100 3.6G, 8GB/256GB SSD M.2/Slim DVD/Win 10 Pro64 RUS/3Y On-site(11BD006RRU)/клавиатура/мышь"

    Кол-во: 1.000

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