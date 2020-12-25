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    Главная / Торги / Респираторы 6 РОО 1 кв 2021

    Респираторы 6 РОО 1 кв 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173928Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173928

    Наименование закупки

    Респираторы 6 РОО 1 кв 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 15:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    911-131-7712

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    SSolovyeva@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Светлана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Респираторы 6 РОО 1 кв 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173928Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Респираторы 6 РОО 1 кв 2021

    Начальная цена

    381 876,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, ул. Внуковская, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респиратор маска Mask N95 с клапаном FFP2 14ШТ Узбекистан"

    Кол-во: 330.000

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