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    Главная / Торги / Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП

    Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173927Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173927

    Наименование закупки

    Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 16:34

    Документация процедуры

    рампы.zip

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Техническое_задание.pdf

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР_строительно_монтажные_работы.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 14:00 GMT +324.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173927Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 38, цех № 74Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азот; Тип: жидкий; Степень чистоты: ПЧ; Сорт: 2 сорт; Тара: тара поставщика; Стандарт: ГОСТ 9293-74; Страна производителя: Россия"

    Кол-во: 1.000

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