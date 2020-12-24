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Наименование закупки
Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 16:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 14:00 GMT +324.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173927Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по поставке азота жидкого повышенной чистоты, сорт-2 Филиалу ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех № 38, цех № 74Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты оказания услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Кол-во: 1.000
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