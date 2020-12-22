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    Главная / Торги / Поставка туалетной бумаги и средств гигиены

    Поставка туалетной бумаги и средств гигиены

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173924Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173924

    Наименование закупки

    Поставка туалетной бумаги и средств гигиены

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 15:49

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    a.kuritsyn@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курицын Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка туалетной бумаги и средств гигиены

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173924Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка туалетной бумаги и средств гигиены

    Начальная цена

    3 610 384,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, стр. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная в мини рулонах Tork Universal 120197 T2 однослойная 200М белая 20СМ"

    Кол-во: 4700.000

    "Позиция 2"

    "Картридж с жидким мылом Tork Premium 1Л; ДМ³ S1 421501"

    Кол-во: 400.000

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