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    Главная / Торги / Указатели ВН

    Указатели ВН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173923

    Наименование закупки

    Указатели ВН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 15:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-41-00

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    anisimova-nav@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Указатели ВН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 10:00 GMT +322.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Указатели ВН

    Начальная цена

    33 440,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после полной отгрузки товара. Отсрочка платежа по договору 45 кал. дней (для субъектов МСП - 15 рабочих дней), отсрочка платежа по счету 7 кал. дней. Доставка силами поставщика до склада покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Указатель высокого напряжения 6-10 кВ"

    Кол-во: 16.000

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