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    Главная / Торги / Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».

    Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173921Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    173921

    Наименование закупки

    Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.12.2020 16:23

    Документация процедуры

    ТЗ_на_фанкойлы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-50-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    shishkin@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173921Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».

    Начальная цена

    1 111 330,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента приемки товара Заказчиком без замечаний, стоимость товара включает в себя стоимость доставки до объекта Зказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанкойл напольно-потолочного типа CARRYFIT Electrolux EFF-900 8.6КВТ 12.9КВТ 1530М³/Ч"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Фанкойл напольно-потолочного типа CARRYFIT Electrolux EFF-300 2.8КВТ 3.8КВТ 510М³/Ч"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 3"

    "Клапан регулирующий трехходовой RCVA 3/4" (2.5) – 230 0.25МЕГАПА 2.5м3/ч жидкость +2...+95°С для фанкойлов с приводом RCA-230"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 4"

    "Пульт управления проводной для напольно-потолочных фанкойлов Electrolux EKJR-15B/E(P)"

    Кол-во: 20.000

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