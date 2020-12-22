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Наименование закупки
Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.12.2020 16:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Контактный телефон
+7 3452 54-50-15
Факс
Адрес электронной почты
shishkin@gazoil-plaza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 173921Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фанкойлов "Electrolux" в количестве 37 шт. и комплектующих к ним (или эквивалент) для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень».
Начальная цена
1 111 330,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней с момента приемки товара Заказчиком без замечаний, стоимость товара включает в себя стоимость доставки до объекта Зказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Кол-во: 14.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 20.000
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